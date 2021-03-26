«المصريين الأحرار»: نتابع مجريات حادث قطارى سوهاج

قال حزب المصريين الأحرار إنه يتابع عن كثب تبعات الحادث الأليم واصطدام قطارين علي محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج.وتقدم الحزب بخالص العزاء لأسر الضحايا وذويهم، وتمني الشفاء العاجل للمصابين.وقال الحزب في بيان له، إن أجهزة الدولة والتنسيق المباشر بين الوزارات المعنية كان سريع التعامل، بالإضافة للجهات النيابية التي تتابع التحقيقات في الأمر.وأشاد حزب المصريين الأحرار بتعامل الأهالي بشهامة ومروءة أبناء مصر عموما والصعيد خاصة والتعاون للمساعدة في إنقاذ أرواح المواطنين.وطالب الحزب بضرورة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي مسببات الحادث الأليم.