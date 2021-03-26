«السياحة» تصدر 8 قرارات جديدة لتمكين الشباب بالوظائف القيادية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، 8 قرارت لعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل عدد من الوظائف القيادية بها، وذلك لمدة عام، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بالوزارة والهيئات التابعة لها للترقي للمناصب القيادية بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز.وأصدر الوزير قرارين بتعيين كل من المهندس خالد عبد الوهاب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية، والأستاذ أسامة لبيب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا.أما القرارات الآخري فتضمنت تجديد تعيين كل من المهندس أيمن جمال الدين في وظيفة مدير عام مكتب متابعة مشروعات البحر الأحمر، والمهندسة إيمان مصطفى حجازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث ودراسات دعم مشروعات المحافظات، والمهندس محمد رشاد عبد الرحمن في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتقييم والرصد البيئي بالهيئة.والسيد شريف محمود زهدي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون العملاء، والسيدة هالة إبراهيم حسن فاضل في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، والسيد ياسر على حسن في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية.