قطاع الخزانات يؤهل 160 كيلو متر من الترع المتعبة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وانتهت الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى، من تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بإجمالي أطوال 23،430 كيلو متر من الترع، بينما تم البدء في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 11،790 كيلو متر من الترع بسوهاج، كما تم التعاقد على تأهيل 44،325 كيلو متر تشمل 14 ترعة فى محافظة الغربية منها ثلاثة فى مدينة زفتى، حيث تمت الدراسة والمناقشة مع مندوب الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجاري إجراءات التعاقد والإسناد لتنفيذها.كما تم البدء في تنفيذ تأهيل 60،905 من المساقى الأخذة من ترع الرى بمحافظة أسيوط، حيث جارى تلقى العطاءات وفتح المظاريف الفنية أبريل المقبل للبدء في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع لترشيد المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.