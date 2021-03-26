محافظ سوهاج: 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وجميع الأجهزة المعنية بالانتقال لموقع حادث تصادم القطارين ١٥٧، و٢٠١١ على السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل المصابين ومتابعة الموقف أولا بأول.وفور وقوع الحادث أصدر الفقي توجيهاته لجميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم الدفع بعدد ٥٨ سياره إسعاف، منها ٣٥ سيارة من سوهاج، و٢٠ سيارة من أسيوط، و٣ سيارات من الوادي الجديد، وقوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للتعامل الفوري مع الحادث، لافتا إلى أنه يتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وطهطا المركزي؛ والمراغة المركزي، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحادث، لافتا إلى أنه جار حصر أعداد المصابين والوفيات.