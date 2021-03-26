«صحة قنا» تدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل الضحايا حادث سوهاج

دفعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وذلك لنقل ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج والذى وقع منذ قليل، بالقرب من مدينة طهطا شمالي سوهاج.



واصطدم قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.



وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، في محاولة لإنقاذ المصابين، وإجلاء ضحايا الحادث، وسط تكثيف أمني، وتوافد الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادثة.