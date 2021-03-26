حصاد أعمال مجلس الوزراء خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2021 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 مارس إلى 26 مارس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بتحديد نسبة "الحافز الأخضر" المقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلًا عن إلغاء قرار رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2021-2022، والتي ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها توفير حياة كريمة للمواطن، والتوافق مع مستهدفات أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على الاستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفية لنسبة المكون المصري بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كل عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلى متزايدة.وتضمنت القرارات أيضًا، موافقته على مقترح سك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء في المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري، الذى يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، في شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة، وكذلك الموافقة على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، فضلًا عن الموافقة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة ٢٠٪ بتكلفة سنوية ٦٠ مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات "إعانة البطالة" للصحفيين "المتعطلين" بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، مثل الأداء النقدي والمالي، والنشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، ووكيل مساعد القطاع المالي بالبنك المركزي، ووكيل مساعد محافظ البنك، وكذلك اجتماع لمتابعة خطوات التوسع في منظومة الري الحديث واستكمالها في القرى المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة والمصانع، فضلًا عن اجتماع مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم عقد 26 اجتماعًا باللجنة، حتى الآن، وعرض أهم الملفات التي يجرى العمل عليها، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والدولة للإعلام، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، حيث تم التأكيد على جاهزية الحكومة لسداد الدفعات المقدمة للمصانع لمستلزمات 3 سنوات، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات.وشملت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماعًا لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وعقد امتحان تجريبي لاختبار المنظومة، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض نتائج أعمال الدورة الـ29 لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، فضلًا عن ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة "حدائق العاصمة" التي تعد امتدادًا عمرانيًا لمدينة بدر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت توجهه إلى العاصمة الأردنية عمّان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث ضم الوفد المرافق وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ترؤس اجتماعات الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالمشاركة مع نظيره الأردني وبحضور وفدى البلدين.حيث أكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التنسيق لمعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية التبادل التجاري، مقدرًا موقف الأردن الداعم لمصر والسودان حيال ملف سد النهضة، بالإضافة إلى لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بقصر الحسينية، حيث أطلع ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في مجالات الربط الكهربائي، والصحة، والنقل، وذلك بحضور رئيس وزراء الأردن، وسفير مصر في عمان.واستكمالًا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، فقد شهد مع رئيس الوزراء الأردني التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة كالكهرباء والإسكان، والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أكد خلاله على السعي لتوسيع أطر التعاون بين الدولتين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك على مناقشة المشروعات المهمة التي سيعلنها زعماء مصر والأردن والعراق خلال القمة الثلاثية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وكذلك شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.