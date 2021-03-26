مؤسسة الملتقى والطريقة البودشيشية تعلنان تنظيم الليلة الرقمية 46 غدا

أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، تنظيم الليلة الرقمية السادسة والأربعين، مساء السبت 27 مارس الجاري، بشراكة مع مؤسسة الجمال، بالتزامن مع فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا".وعلى غرار الليالي السابقة واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.ووفق الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي السادس والأربعين، من المرتقب أن يعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.ومن المقرر حسب المنظمين، أن يتم بث حصة من الذكر مباشرة من الزاوية الأم بمذاغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان (الجهة الشرقية بالمملكة المغربية).وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).