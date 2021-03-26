مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار لغم بريف حمص السورية

لقى مدنيان مصرعهما وأصيب آخر بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، على طريق قرية روض الوحش في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.وأفاد مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة، بأن لغما أرضيا انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما، أحدهما حارس على إحدى آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض، لافتا إلى أنه تم نقل المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة، وفقا لوكالة سانا السورية.وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في الأراضي الزراعية وبين الأحياء والمنازل؛ لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.