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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السفينة الجانحة فى قناة السويس ترفع أسعار النفط عالميًا

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، نحو اثنين بالمئة، لتنتعش بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات، عملاقة جانحة يعوق حركة الملاحة في قناة السويس، ما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

لكن الأسعار ما زالت تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب سلبا بفعل إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا.

وبحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.18 دولار أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 بالمائة أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 59.81 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 بالمئة في اليوم السابق.

والخامان القياسيان على مسار تكبد خسارة أسبوعية، عقب هبوط ستة بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتلقت أسواق النفط دفعة أيضا بفعل مخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وقالت قوات الحوثيين اليمنية، اليوم الجمعة، إنها شنت هجمات على منشآت مملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتتلقى الأسعار الدعم من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضا.

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