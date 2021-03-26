ختام الأسبوع الأول لطلائع محافظتي السويس وبورسعيد بأسوان (صور)

اختتم الأسبوع الأول من المعسكرات التخصصية للطلائع بزيارة معالم محافظة أسوان التاريخية والسياحية، وذلك باستقبال طلائع محافظة السويس ومحافظة بور سعيد، وتحت أشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعزة الدري وكيلة الوزارة رئيس الإدارة المركزية الطلائع، وتحت أشراف فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفي بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب، فضلًا عن هالة عثمان مدير عام البرامج، وأشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.وشمل برنامج الفوج الثاني من طلائع مديرية الشباب والرياضة بالسويس وطلائع محافظة بور سعيد زيارة متحف النوبي وجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل خلال اليوم الأول للفوج.