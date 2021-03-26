مدير أمن سوهاج ونائب المحافظ يصلان موقع حادث القطارين بطهطا

وصل منذ قليل، اللواء محمد حسن، مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، إلى موقع حادث تصادم القطارين بمركز طهطا.شهدت مدينة طهطا في محافظة سوهاج، ظهر اليوم، حادث تصادم قطارين ما أدى إلى خروج ثلاث عربات عن القضيان وانقلابها على السكة الحديد.وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات.