صور تظهر أعمال التكريك النهائية في محيط السفينة الجانحة بقناة السويس

حصلت "الدستور" على صور، اليوم الجمعة، لأعمال تكريك المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" الجانحة بقناة السويس EVER، منذ الثلاثاء الماضي.وتظهر في الصور استمرار أعمال التكريك بمشاركة الكراكتين "العاشر من رمضان" و"مشهور" -أكبر كراكة في الشرق الأوسط، والتي نجحت في تكريك ٨٧% من إجمالي أعمال التكريك، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف مترًا مكعب من الرمال.وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد ١٠٠ متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد ١٥ مترًا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا ١٥ مترًا.وأكد رئيس الهيئة على أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي ١٠ أمتار من السفينة، مشيرا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها.