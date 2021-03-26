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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الكوري يتلقى لقاح كورونا لتقليل المخاوف بشأن سلامته

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
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تلقى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون اليوم الجمعة، جرعته الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، لتبديد مخاوف الكوريين بشأن سلامته.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عامًا ووزير الصحة "كون ديوك-تشول" ووزير الداخلية "جون هيه-تشول" حصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا في مركز جونغ رو-غو للصحة العامة بالقرب من المجمع الحكومي في وسط سيئول.

وقال جونج، عقب إقامته لمدة 30 دقيقة في مركز الصحة العامة بعد تلقي اللقاح، وهي المدة المطلوبة لرصد أي آثار سلبية- "لم يكن الأمر مؤلمًا على الإطلاق، كان الأمر أشبه بتلقي لقاح الإنفلونزا".

وأكد جونغ أن اللقاحات شأن علمي لا سياسي، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر من أي أخبار كاذبة تثير الشكوك حول فعالية اللقاحات أو سلامتها.

وقال "تهدف التطعيمات إلى إعادتنا إلى الحياة اليومية العادية بسرعة، داعيًا الجمهور إلى تلقي التطعيم عندما يحين دورهم.

وقد بدأت كوريا الجنوبية في إعطاء جرعات من لقاح أسترازينيكا للمسنين في سن 65 وما فوق يوم الثلاثاء الماضي بعد تأخير يرجع إلى مخاوف الجمهور بشأن سلامتها.

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