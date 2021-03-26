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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات مكثفة لاستقبال المشاركين في حفل تجليس أسقف إيبارشية شرق المنيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:13 م
دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء السريان
المنيا ـ على حسين
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تستقبل محافظة المنيا عدد من مطارنة وأساقفة الصعيد ورهبان الأديرة، خاصة مجمع رهبان دير السيدة العذراء السريان، وذلك للمشاركة في حفل تجليس الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، مساء غدا السبت بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة.

وكثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، من تواجدها أمام كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة، لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافتهم، استعدادًا لحفل تجليس الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا، مساء غدًا السبت، بجانب التنظيم المروري لمنطقة المنيا الجديدة، تجنبا للازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات

ويترأس لجنة تنظيم حفل التجليس القس بافلوس سمير، والقس إفرام هندي، يعاونهما عشرات الآباء الكهنة والخدام وأراخنة الكنيسة، وتم الانتهاء من الترتيبات الدقيقة لاستضافة وفود الأساقفة والرهبان والكهنة المشاركين والمهنئين ومرافقيهم، بجانب الشعب المحب من الأقباط الأرثوذكس بكافة نواحي المنيا الجديدة وقرى شرق المنيا.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة، بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري.

وتفقد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف ايبارشية المنيا ترتيبات إيبارشية شرق المنيا لاستقبال وتجليس الأنبا فام أسقف شرق المنيا، حيث تولي الأنبا مكاريوس رعاية إيبارشية المنيا وأبوقرقاص طيلة 17 عاما وهو أسقف عام قبل أن يتم تجليسه، إبان حياة المطران الأنبا إرسانيوس، وبعد نياحته منذ 2018 وحتي انفصلت ايبارشية المنيا وأبوقرقاص في بداية مارس الحالي علي يد البابا تواضروس الثاني.

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