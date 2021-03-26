«ذي إيكونوميست» ناعية نوال السعداوي: حاربت فكر «الإخوان»

"المناضلة التي لا تعرف الكلل والمدافعة عن جميع نساء مصر اللواتي كافحن في صمت"، بهذه الكلمات نعت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأديبة والمفكرة الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي.وفي مقال للنسخة المطبوعة لها التي تصدر غدا السبت، تحت عنوان "استخدامات الغضب"، رصدت المجلة البريطانية أبرز المحطات المؤثرة في حياة "السعداوي"، وكفاحها لترسيخ حقوق المرأة في مصر والعالم أجمع، مشيرة إلى أن ظروف نشأتها في قرية فقيرة تابعة لإحدى محافظات دلتا مصر، كان لها أثر كبير في تشكيل أفكارها وشخصيتها.وسلطت المجلة الضوء على مولد نوال السعداوي في قرية كفر طحلة إحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية، وكيف كانت عائلتها تقليدية للغاية، تتبع بعض الموروثات المغلوطة ضد الفتيات، مثل الزواج المبكر والختان، مشيرة إلى أنها ذات مرة، وهي في العاشرة من عمرها لطخت اسنانها بالباذنجان النيء لتحويلها إلى اللون الأسود، عندما شعرت ان هناك "عريس" يتقدم لخطبتها.وتابعت المجلة: "لقد كافحت نوال السعداوي من أجل محاربة مثل هذه العادات الموروثة، وتعرضت للعديد من المصاعب والمتاعب في اثناء رحلتها وحملتها ضد اضطهاد المرأة في مصر، من منعها من العمل إلى حظر رواياتها، وحتى السجن. لكنها نجحت بالنهاية. وهذا الانتصار الأول منحها القوة لبقية حياتها منحها إيمان كبير بالنفس، وكانت بحاجة إليه بالفعل".وأشادت "ذي إيكونوميست" بروايات ومؤلفات السعداوي التي تصدت فيها بقلمها للعادات المغلوطة التي تمارس ضد المرأة وتخطت فيها كل الخطوط الحمراء، وتناولت خلالها الكثير من المواضيع المسكوت عنها في ذلك الوقت، وخصت بالذكر كتابي "المرأة والجنس"، المنشور عام 1969، والذي كلفها عملها بوزارة الصحة، و"الوجه الخفي لحواء" والتي أبرزت فيه سبل اضطهاد المرأة العربية، وسبب المفاهيم المغلوطة المأخوذة عن الحركات النسائية.وأضافت المجلة: " ألفت السعداوي 55 كتابا تضمنت القصص القصيرة والروايات والشعر والمحاضرات والمسرحيات، تحدثت نيابة عن جميع نساء مصر وهن يكافحن وسط الأغلبية الصامتة، فبينما كانت النساء الأخريات تبكي، غنت هي ورقصت وكتبت مذكراتها في السجن على ورق التواليت باستخدام قلم "كحل".كما أشادت المجلة برواية السعداوي "امرأة في نقطة الصفر"، وهي رواية تستند إلى قصة واقعية لامرأة محكوم عليها بالإعدام بسبب قتلها لرجل واحد من ضمن الرجال الذين أساءوا إليها، مضيفة أن تعرض الكاتبة الكبيرة لعملية الختان في السادسة من عمرها، كجزء من حملة "لا ترحم لشل قدرة الفتيات على التفكير والفهم "، كان دافعا قويا لها لإصرارها على محاربة هذا مثل هذه العادات الموروثة من خلال أعمالها الأدبية.ولفتت المجلة إلى أن صدور قانون في مصر يحظر ختان الإناث في عام 2008 كان إنجازًا قويًا بالنسبة لها في البداية، لكنها لم تكن راضية بشكل كامل، واستمرت في كفاحها من أجل حماية المرأة المصرية ضد التحرس الجنسي والفقر وعدم المساواة بين الجنسين لا سيما في العمل والحصول على الوظائف.واختتمت المجلة، مقالها عن الأديبة المصرية الكبيرة: "كانت السعداوي تحلم بحركة نسائية عربية من فلاحين ومهنيين وعاملين في المصانع وليست مثل الحركات النسوية في الغرب لأنها كانت ترى فيها تحريضا من الغرب ضد العرب"، مشيرة إلى أنها كانت تشجب أيضا حملات جماعات الإسلام السياسي أو الإسلاميين، ولطالما شجبت جماعة الإخوان عندما كانوا في سدة الحكم في مصر.