رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أسيوط»: المشروعات القومية أسهمت فى تشغيل العديد من المصانع

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد المهندس على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتدشينها خلال الفترة الحالية هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.

وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية ساهمت في خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص الكثير من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما ساهمت في تشغيل العديد من المصانع الخاصة بمواد البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرهما.

و أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصعيد يشهد نهضة وتطوير كبير في البنية التحتية وانشاء المدن الجديدة والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى دور مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلال سيتم تحسين معيشة المواطن داخل قرى ومراكز الصعيد.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج مصابي حادث قطاري سوهاج

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية


الصور

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

تشميع كافتيريا بعد مخالفتها الإجراءات الاحترازية في أسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

وفاة 32 وإصابة 66 بحادث تصادم قطارى سوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد في معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم