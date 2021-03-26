«مستثمرو أسيوط»: المشروعات القومية أسهمت فى تشغيل العديد من المصانع

أكد المهندس على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتدشينها خلال الفترة الحالية هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية ساهمت في خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص الكثير من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما ساهمت في تشغيل العديد من المصانع الخاصة بمواد البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرهما.و أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصعيد يشهد نهضة وتطوير كبير في البنية التحتية وانشاء المدن الجديدة والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى دور مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلال سيتم تحسين معيشة المواطن داخل قرى ومراكز الصعيد.