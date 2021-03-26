«السكة الحديد»: مجهولون فتحوا «بلف الخطر» بأحد قطارى حادث سوهاج

قالت هيئة "السكك الحديدية" إنَّه أثناء مسير قطار "157 مميز الأقصر- الإسكندرية" بين محطتي "المراغة" و"طهطا" تمَّ فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.





وأضافت في بيان: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار (2011 مكيف أسوان- القاهرة) سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار (157)، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار (157) المتوقف على السكة».





وأوضحت الهيئة أن الاصطدام نتج عنه انقلاب جرار قطار «2011» وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.





ولفتت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتمَّ نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.