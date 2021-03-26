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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: تقديم 69.142 جرعة جديدة من لقاح كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تقديم 69.142 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغت 7.799.517 جرعة، بمعدل توزيع 78.86 جرعة لكل 100 شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 2.128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 236.782 فحصًا جديدًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 450.765 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.472 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.262 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 434.035 حالة.

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