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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يفتتحان مسجد عمار بن ياسر «فيديو وصور»

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:22 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار والدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح مسجد عمار بن ياسر بشرق النيل، والذي تكلف إنشاؤه 6 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها بني سويف القومي، وضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح قام وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف بصلاة ركعتين تحية للمسجد، وتفقدا مكونات المسجد المقام على مساحة إجمالية 4500 متر منها 800 متر مساحة صحن المسجد "المصلى"، ويضم المسجد أيضا مصلى للسيدات، الذي يقع بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، العميد عماد الدين عبدالسميع، المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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