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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تجرى تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستى

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
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أجرت باكستان، اليوم الجمعة، تجربة ناجحة بإطلاق صاروخ باليستي أرض أرض من طراز "شاهين-1 إيه" يصل مداه إلى 900 كيلومتر.

ونقل راديو "باكستان" عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قولها إن التجربة تهدف إلى إعادة التحقق من صحة التصميمات المختلفة والمعايير الفنية لنظام السلاح، بما فى ذلك نظام الملاحة المتقدم.

وأضاف الراديو أنه تم تنفيذ التجربة بحضور كل من الجنرال "نديم زكي مانج" المدير العام لشعبة الخطط الاستراتيجية وقائد القوات الاستراتيجية في الجيش الجنرال "محمد على" وغيرهم من العلماء ومهندسي المنظمات الاستراتيجية.

وأشار الراديو إلى أن كلاً من الرئيس الباكستاني، عارف علوي، ورئيس الوزراء، عمران خان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورؤساء الخدمات، قاموا بتهنئة العلماء والمهندسين على إجرائهم بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ.

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