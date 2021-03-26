18.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 18.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 738 ألفًا و203 جرعات في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عامًا وشهرًا.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.