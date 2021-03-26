استعدادات أمنية وفنية لزيارة الرئيس السيسي وملك الأردن إلى بغداد

تتواصل الاستعدادات الأمنية والفنية في بغداد، تحضيرًا للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية التي ستستضيفهـا العاصمة بغداد يوم غد السبت.وحلقت مروحيات القوة الجوية العراقية في سماء العاصمـة اليوم الجمعـة، لإجراءات تدريبات القفز الحر لعناصر المظليين، ضمن الفعاليات المعدة لاستقبال الرؤساء العرب.