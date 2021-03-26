النيابة الإدارية تباشر تطورات حادث تصادم قطارين في سوهاج

تباشر هيئة النيابة الإدارية تطورات حادث تصادم قطارين في سوهاج، الذي وقع اليوم الجمعة، حيث سيتم تشكيل فريق من النيابة الإدارية لمتابعة ما ستسفر عنه التحقيقات، كما سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث، لبيان أسباب وقوعه.وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيقات.