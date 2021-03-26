ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ125 مليونا و594 ألفا و898 حالة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم إلى 125 مليونا و594 ألفا و898 حالة.وذكرت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و757 ألفا و93 حالة.