قطر تسجل 602 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 499 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و103 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 176521 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12680 حالة، خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1701019 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 14066 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 282 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 358 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 162173 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 22665 جرعة من لقاحات "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 701943 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.