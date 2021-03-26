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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ كفر الشيخ يستضيف وفد «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
محمد الشريف - إسلام نصير
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قام محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، باستضافة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر المحافظة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين التنسيقية والمحافظة، حيث أشاد المحافظ بتجربة التنسيقية ودورها الفعال في تنمية الحياة السياسية في مصر.

وتناول الوفد الكثير من القضايا المهمة مع المحافظ من بينها جهود المحافظة في التحول التكنولوجي وكيفية استغلال موارد المحافظة وإضفاء القيمة المضافة علي الكثير من المخلفات عبر تقديم مشروعات لاستخدامها في بعض الصناعات، ومن جانبه أكد المحافظ اهتمامه بالشباب وتدريبهم، حيث صرح بأن أكثر من ٧٠ في المائة من قيادات المحافظة في التنمية المحلية من الشباب.

وأكدت التنسيقية على استعدادها الكامل للتعاون مع المحافظة وضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية تطبيقًا لشعار سياسية بمفهوم جديد.

وتضمن الوفد كلًا من النائبة هيام الطباخ، النائب عمرو درويش، النائب أحمد زيدان، النائب أحمد رمزي، النائب محمد تيسير مطر، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة منال هلال، النائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، إلي جانب النائب محمود تركي، النائب علاء مصطفي، النائبة راجية الفقي، النائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أحمد البشبيشي، أحمد صابر، أحمد نشأت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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