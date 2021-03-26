كمامات ومنظفات سائلة.. تحرير 63 محضر تمويني ببورسعيد

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد، اليوم الجمعة، من ضبط 4000 كمامة رديئة الصنع، وبدون أى بيانات تدل على مصدرها، وبدون تراخيص من الجهات المختصة، وذلك بدائرتى العرب وبورفؤاد.كما تمكن رجال الرقابة التموينية، من ضبط سيارة ربع نقل تجوب المحافظة تحمل ربع طن منظفات سائلة، عليها استيكارات سهلة النزع مدون على "الجيركن" أنه زنه 20 كجم، بينما تزن العبوة 10 كجم فقط، تباع للمواطنين بغرض الغش والتربح وخداع المواطنين دون وجه حق.أكد محمد عوض وكيل المديرية، أن خلال الحملة تم تحرير 22 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية وتحرير 10 محاضر شهادات صحية، ومحضرين عدم إعلان عن وجود مخزن، و8 تقارير نقص وزن، و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و12 تقرير عدم نظافة أدوات العجين، و3 تقارير وجود قائمة تشغيل.تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.