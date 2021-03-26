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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع ما يقرب من 60 طن من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ضفاف ترعة قرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع ما يقرب من 60 طنا من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ضفاف ترعة قرية نجوع المعادي التابعة لمركز البدارى، حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير والمخلفات أولا بأول لإعادة الوجه الحضاري للمدن والقرى والإرتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمشاركة نائب رئيس المركز ورئيس قرية نجوع المعادي ومسئولي شئون البيئة بالمركز وتم خلالها رفع كافة المخلفات ونواتج التطهير من على ضفاف ترعة قرية نجوع المعادي وذلك بواسطة قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية للمركز وتم رفع حوالي 60 طنا تقريبا من المخلفات ونقلها لمقالب القمامة المخصصة، مؤكدا على استمرار مثل هذه الحملات حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة وصحة المواطنين.

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