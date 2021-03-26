23 ألف فلسطيني يؤدون صلا الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 23 ألف مصل فلسطينى، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبواب الأقصى.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، اليوم الجمعة، بأن 23 ألف مصل أدوا صلاة الجمعه في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.وأوضحت دائرة الأوقاف فى بيان لها، أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود وسط التدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى.