انتهاء أزمة عمر كمال مع «المهن التمثيلية» وينطلق في تصوير «بين السما والأرض»

ونشر المخرج محمد العدل صورة له جمعته بعمر كمال، من كواليس تصوير مسلسل "بين السما والأرض"، ليؤكد أنتهاء أزمة الأخير مع نقابة المهن التمثيلية، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.وعلق العدل على الصورة قائلا:"أول يوم تصوير لعمر كمال، بين السما والأرض، رمضان 2021 إن شاء الله، يا كريم يارب".مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، ويشارك في بطولته هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وسوسن بدر وندى موسى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.