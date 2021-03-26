محافظ مطروح يفتتح مسجد الرحمة ودار تحفيظ القرآن بقرية الزيات (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد الرحمة بتجمع الموالك بقرية الزيات شرق مدينة مرسي مطروح بعد انشائه بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة.كما افتتح محافظ مطروح ووكيل وزارة الأوقاف دار الارقم بن أبي الارقم لتحفيظ القران الكريم بتجمع الموالك بقرية الزيات.جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعيسي ابو تمر نائب البرلمان والعمده عمران امبيوه وكريم عرفان رئيس قرية الزيات وعددا من مشايخ وأهالي القرية.وأدى محافظ مطروح صلاة الجمعة في المسجد بعد افتتاحه مقدما التهنئة إلى أهالي المنطقة مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل المسجد للحماية من كورونا.وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه تم افتتاح مسجد الرحمة بالجهود الذاتية للأهالي على مساحة 150 مترا وتم إلحاقه بدار لتحفيظ القرآن لكي تؤدي دورا كبيرا في تنشئة الأطفال.وأكد على أنه تم تكليف مدير إدارة شرق لافتتاح مسجد الروضة بقرية اطنوح بتكلفة مليون جنيه علي نفقه وزارة الأوقاف مشيرا الي أنه سيتم استكمال الافتتاحات في سيوة ومطروح.