النيابة تتحفط على سائقى قطارى سوهاج

شهدت منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادث اصطدام قطار رقم 2011 الإسباني المكيف بقطار مميز رقم 157، من الخلف مما نتج عنه خروج 3 عربات عن شريط السكة الحديد.وقالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إن النيابة تحفظت على سائقي القطارين، أحدهما جمال منصور، سائق قطار الإسباني المكيف، الذي اصطدام بالقطار المميز.