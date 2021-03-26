اختتام مناورات «الفلك 4» البحرية بين السعودية والسودان

اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط " الفلك 4"، الذي يجمع القوات البحرية السعودية ونظيرتها السودانية بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.وأكد اللواء العسيري حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الجمعة أن سلسلة تمرين "الفلك" هدفت لرفع مستوى الأداء ومفهوم العمل المشترك مما ينعكس على ضمان حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر.وقال اللواء العسيري إن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركون من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومشاة البحرية.وأوضح أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية وإنزال الغواصين من القوات الخاصة لإزالة الألغام من الجزيرة، كما قامت الطائرة العمودية باستطلاع ومسح لشواطئ الجزيرة وتقديم الإسناد الجوي للعمليات، إضافة إلى القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني.