إنشاء مول تجاري على أرض «البوريفاج» بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة حريصة على تنفيذ المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب بجانب توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، جاء ذلك خلال استقباله لوفد الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشريك الفرنسي لإنشاء فندق ومول تجاري بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.وأشار "رحمي"، إلى التعاقد على إنشاء فندق سياحي في أرض المرور القديم بشارع الجلاء بطنطا بالشراكة مع الإنتاج الحربي والشركة الفرنسية، حيث تم وضع الرسومات الهندسية لإنشاء الفندق الذي يحتوي على ١٢٠ غرفة وحمام سباحة وقاعات مؤتمرات ومجمع لمحلات الغذاء ومنطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق.ولفت إلى التعاقد أيضًا على إنشاء مول تجاري على أرض البوريفاج بالشراكة مع الإنتاج الحربي والشريك الفرنسي، ووضع الرسومات الهندسية التي تشمل مجمع محال تجارية ومجمع خدمات وجراج متعدد الطوابق.