مطران طهطا يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس كيرياكوس

ترأس الأنبا إشعياء، مطران طهطا للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس كيرياكوس ويوليطة أمه.وشاركه في حضور صلوات القداس الإلهي عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.