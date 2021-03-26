تداعيات أزمة البنك المركزي تهوي بـ«الليرة» التركية

تراجعت الليرة التركية إلى 8.09 مقابل الدولار اليوم الجمعة، في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس رجب طيب أرودغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بآخر من مؤيدي تشديد السياسة النقدية.ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.9 بالمئة مقابل العملة الأمريكية وسجلت 8.05 بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 أمس الخميس.وخسرت العملة ما يزيد عن عشرة بالمئة من قيمتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.