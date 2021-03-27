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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

السبت 27/مارس/2021 - 11:32 ص
محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، شعائر صلاة الجمعة التي نقلها التليفزيون المصري على الهواء من مسجد عمر بن عبد العزيز.

وألقى الخطبة وأمً المصلين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة زيارته للمحافظة ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لبني سويف، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والعميد عماد الدين عبد السمبع المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية من ارتداء المصلين للكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي خطبة الصلاة التي ألقاها الوزير بعنوان «الحلالُ بيًن والحرامُ بينً» ركز خلالها على أن أكل الحرام بمثابة سم قاتل ومهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة وأن أمهل إلى يوم الدين، موضحا أن أكل المال الحرام يعتبر من الجرائم المركبة، خاصة إذا كانت بالاعتداء على المال العام سواء بالرشوة أو الاختلاس أو التدليس والسرقة نظرا لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة به، وأيضًا إذا كان أكل الحرام بكسب المال بأذى خلق الله والذي يتخذا صورًا عدة منها الغش والاحتكار، مؤكدا على أن من أشد أنواع أكل الحرام الذي يأتي على حساب الوطن وخيانته.
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

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