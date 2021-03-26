مناخ الأعمال في ألمانيا يقفز وسط آمال بشأن انتهاء الجائحة

قفز مناخ الأعمال في ألمانيا في مارس الجاري وسط آمال بشأن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا والانتهاء في نهاية المطاف من إجراءات الإغلاق الصارمة لمكافحة جائحة كورونا.وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونخ اليوم الجمعة أن مؤشره لمناخ الأعمال قفز إلى 96.6 نقطة، بعدما سجل 92.7 نقطة في فبراير الماضي.وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي، وكانت أقوى بكثير مما كان متوقعا.وتوقع المحللون فقط أن يرتفع المؤشر الاقتصادي الألماني الأكثر أهمية إلى 93.2 في المتوسط هذا الشهر.وارتفع مؤشر إيفو بالنسبة لتقييم الشركات للوضع الحالي وتقييم الأعمال المستقبلية.