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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا»: تقدم الخدمات العلاجية لـ 1524 مواطنا بقرية أولاد الشيخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1524 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 292 حالة جراحة و522 حالة اطفال و227 باطنة و97 قلب و186 جلدية و99 نساء و52 تنظيم اسرة و49 اسنان، الى جانب انه تم عمل (96) تحاليل مختلفة وعمل (42) حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالات رسم قلب وعمل 9 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 91 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 79 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.

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