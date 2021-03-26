الطلب على السلع الألمانية يُبقي الاقتصاد نشطًًا خلال العزل العام

أظهر مسح اليوم الجمعة أن ثقة الشركات الألمانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس، إذ أبقت زيادة الطلب على السلع المصنعة المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من النشاط خلال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام.وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير، كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 93.2 في مارس.وقال كليمنس فيوست رئيس إيفو "الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ إزاء أوضاعها الحالية على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، بدأ الاقتصاد الألماني الخريف بثقة".