رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الطلب على السلع الألمانية يُبقي الاقتصاد نشطًًا خلال العزل العام

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهر مسح اليوم الجمعة أن ثقة الشركات الألمانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس، إذ أبقت زيادة الطلب على السلع المصنعة المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من النشاط خلال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير، كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 93.2 في مارس.

وقال كليمنس فيوست رئيس إيفو "الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ إزاء أوضاعها الحالية على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، بدأ الاقتصاد الألماني الخريف بثقة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

وفاة 32 وإصابة 66 بحادث تصادم قطارى سوهاج

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»


الصور

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

تشميع كافتيريا بعد مخالفتها الإجراءات الاحترازية في أسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم