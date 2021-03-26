موسكو تنتظر إجراءات ملموسة من واشنطن بشأن التسوية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها تنتظر إجراءات ملموسة من واشنطن بشأن التسوية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن لدى روسيا والولايات المتحدة موقفان متشابهان بشأن ضرورة تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وداعية واشنطن لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المسار.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الجمعة:" نسمع ما تقوله القيادة الأميركية الجديدة، وعلى وجه الخصوص، حول استئناف الحوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي تم تجميده في الفترة السابقة".وأضافت زاخاروفا: "في هذه المرحلة كما نفهم تتلاقى مواقفنا أيضا في اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، ولكن من المهم جدا ملاحظة أن موقف واشنطن حتى الآن عبارة عن نوايا فقط ".وتابعت:" من جانبنا، تم تأكيد نهج التسوية على أساس حل الدولتين من خلال الموقف الروسي في الساحات الدولية والمنظمات الدولية عبر العمل الملموس"، مشيرة إلى أن بلادها تنتظر إجراءات ملموسة في هذا الموضوع من جانب الولايات المتحدة.