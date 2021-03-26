مدير صحة السويس يتابع تواجد الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، صباح اليوم الجمعة، زيارات مفاحئة، لمستشفيات الصدر والحميات لمتابعة تواجد الأطقم الطبية والتمريض.شملت الزيارة جميع أقسام مستشفى الحميات والصدر للتأكد من معالجة وتلافي السلبيات التي قد تم التعقيب عليها خلال المرور في الزيارات السابقة.وشدد مدير صحة السويس على اتباع الفرق الطبية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.وتأتي هذه الزيارات المفاجئة على مدار اليوم لمتابعة انتظام سير العمل، وحل المعوقات التي تواجه الفريق الطبي بما بعود بتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى والمواطنين بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز تقديم الخدمات الصحية.