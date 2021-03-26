حملات إزالة موسعة للتعديات على نيل أسوان

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة العامة لحماية النيل فى أسوان بإسنا، حملات إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في إطار الموجة السابعة عشر، تضمنت تنفيذ سبعة قرارات إزالة فى دائرة مركز ادفو وهندسة كوم امبو بمنيحة باجمالى مساحة 12114،4 متر مربع تشمل ردم جسور نهر النيل وزيادة فى المساحة لمرسى بدون ترخيص، حيث تمت الازالة تحت اشراف مهندسي الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.