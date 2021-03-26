ملك المغرب يعزي قادة الإمارات في وفاة وزير المالية

بعث ملك المغرب محمد السادس برقيات تعزية ومواساة إلى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.وأعرب العاهل المغربي عن “أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان الإمارات لأحد أبنائها البررة المشهود له بالكفاءة وبإخلاصه وتفانيه فى خدنة وطنه.