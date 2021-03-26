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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك المغرب يعزي قادة الإمارات في وفاة وزير المالية

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:41 م
محمد السادس
محمد السادس
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بعث ملك المغرب محمد السادس برقيات تعزية ومواساة إلى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعرب العاهل المغربي عن “أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان الإمارات لأحد أبنائها البررة المشهود له بالكفاءة وبإخلاصه وتفانيه فى خدنة وطنه.

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