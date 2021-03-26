سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في مصر
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:36 م
هبه محمدطباعة
يكشف لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في مصر.
1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري
حيث تدوال سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
وتداول سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
حيث شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
وتداول سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
8 - سعر الدولار في البنك البتجاري الدولي CIB
وسجلت الورقة الخضراء في البنك البتجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
سعر الدولار اليوم السبت 2021 في البنوك المصرية
1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري
حيث تدوال سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
3 - سعر الدولار في البنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في البنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
5 - سعر الدولار في بنك عودة
وتداول سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
6 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
حيث شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
7 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وتداول سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.
8 - سعر الدولار في البنك البتجاري الدولي CIB
وسجلت الورقة الخضراء في البنك البتجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.