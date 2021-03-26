سعر الدولار اليوم السبت 2021 في البنوك المصرية

2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

3 - سعر الدولار في البنك القاهرة

4 - سعر الدولار في بنك مصر

5 - سعر الدولار في بنك عودة

6 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

7 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية









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يكشف لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في مصر.1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصريحيث تدوال سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.وسجل سعر الدولار في البنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.وبلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.وتداول سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.حيث شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.وتداول سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.8 - سعر الدولار في البنك البتجاري الدولي CIBوسجلت الورقة الخضراء في البنك البتجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 15.79 جنيه.