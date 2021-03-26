«تنسيقية شباب الأحزاب» تنظم صالونا بعنوان «المرأة المصرية أيقونة الوطن»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم الجمعة صالونا سياسيا بعنوان المرأة المصرية أيقونة الوطن.يتناول الصالون نماذج مضيئة للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ، ودور المرأة كركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على الهوية المصرية وبناء المجتمع وتماسكه، والتحديات التي تواجهها المرأة داخليا وخارجيا، والآثار المترتبة على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ودور برامج الحماية الاقتصادية في إتاحة فرصة تنافسية للمرأة المعيلة وغير المتعلمة، وأهمية تنفيذ توجيه الرئيس بتذليل العقبات أمام المرأة وخصوصا المعيلة في الحصول على قروض من أجل المشروعات الصغيرة.تدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.