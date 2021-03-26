توقف حركة القطارات بخط القاهرة - أسيوط

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات على خط القاهرة - أسيوط توقفت بالكامل فى الاتجاهين الطالع والمنازل، وذلك حتى رفع العربات من على السكة.وأضافت المصادر في تصريحات للدستور، إن قطارات ارقام 891، 983، 935 بالخط النازل توففت عن الحركة، وكذلك قطارات رقم ٢٠١٠، ١٥٩،١٠٠٤، فى اتجاه الطالع توقفت أيضا.وكان قد تسبب اصطدام قطار ٢٠١١ الإسباني المكيف، بقطار رقم ١٥٧ من الخلف نتج عنه حتى الآن عدد ٥٠ إصابة.