تفاقم الوباء يؤخر التعافي الاقتصادي في أوروبا

يرجّح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد أن تدهور الوضع الصحيّ سيؤخر التعافي الاقتصادي في أوروبا حيث عادت أعداد الإصابات للارتفاع وأُقرّت قيود في ظلّ بطء حملات التلقيح.تطرح التطورات السلبيّة أسئلة حول تعزيز خطة التعافي التي أقرّها الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو.فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا النقاش مساء الخميس في بروكسل بقوله إن استجابة الاتحاد الأوروبي "كانت على مستوى التحدي" إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020، "لكن يجب بلا شكّ أن نعزّز الاستجابة في أعقاب الموجتين الثانية والثالثة".مطلع مارس، بدا أن التعافي سينطلق صيفا مع تقدم حملة التلقيح بعد تعثّرها في البداية.البنك المركزي الأوروبي نفسه أبقى خلال اجتماعه في 11 مارس على توقعاته "الثابتة إجمالا"، وقالت رئيسته كريستين لاغارد إن المؤسسة تترقب "انتعاشا قويا في النشاط خلال الربع الثاني" من العام.