الليلة.. Mbc تعرض مسرحية «الطريق للمليون» لنجوم مسرح مصر

تقدم قناة mbc مصر عرض جديد لنجوم مسرح مصر بعنوان "الطريق إلى المليون" مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء."الطريق إلى المليون"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول ثلاثة أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفون فجأة أنهم اقتحموا قسم شرطة بدلًا من محل المجوهرات، ما يُسبب لهم العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.