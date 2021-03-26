التحالف العربي: اعتراض صاروخ «باليستي» أطلقه الحوثي تجاه نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران صباح اليوم.وأوضح التحالف العربي، أن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، حسبما أفادت وكالة الأنبا السعودية "واس".وفي وقت سابق، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جازان السعودية، مساء أمس، لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إدانة المملكة لهذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، مشددًا على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية.من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأن القوات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.وأوضح أن المليشيا الحوثية قامت بإطلاق 3 صواريخ بالستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان بالستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.وتأتي الهجمات الحوثية الأخيرة، بعد أيام معدودة من إعلان المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تضمن وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.